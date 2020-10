Una ennesima fake news riguardante una falsa ordinanza sulla scuola sta girando nei gruppi e nelle chat dei social. A denunciarlo una nota dell’Unità di crisi della Regione Campania che annuncia che gli autori delle false notizie saranno denunciati alle autorità competenti. Nel comunicato stampa si precisa che “nessun provvedimento ulteriore è stato preso sulla scuola e rimangono in vigore le ordinanze già comunicate e pubblicate”.

Si invita poi tutti “ad attenersi alle comunicazioni ufficiali provenienti dall’Unità di Crisi, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti messi in campo per contrastare l’epidemia”.