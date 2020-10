“Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili autistici. Da lunedi’ riprendono anche le attivita’ delle elementari. Ovviamente dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni di sicurezza”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo una prima riunione tra l’assessore Lucia Fortini e le organizzazioni scolastiche che ha concordato misure anti contagio per le scuole.

“Nella riunione – spiega De Luca – si e’ deciso che presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie Questa garanzia non puo’ essere scaricata sui presidi ma sulle Asl”.