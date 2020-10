Stava attraversando quando è stato travolto. Un anziano pedone è stato investito, nel tardo pomeriggio di oggi, in piazza Cavour a Napoli, all’altezza dell’incrocio con via Duomo, da una Volante della polizia. L’uomo è stato immediatamente soccorso e portato all’ospedale Vecchio Pellegrini. In un primo momento le sue condizioni non sembravano gravi, ma invece le ferite riportate sono risultate fatali ed è morto. Aveva 69 anni e, secondo quanto accertato, avrebbe attraversano all’improvviso mentre passava una macchina del commissariato San Carlo Arena che procedeva a velocità non sostenuta, ma che non è riuscita ad evitarlo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi.