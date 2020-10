Un 34enne è stato investita questa sera in Piazza Poderico a Napoli. L’uomo è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un furgone. Da una prima ricostruzione della polizia municipale sembrerebbe che la vittima sia stata travolta mentre attraversava, facendo un volo di diversi metri. Inutili i tentativi di rianimarlo, troppo gravi i traumi riportati nella caduta.

L’uomo era in compagnia di una donna, che è rimasta ferita. Trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente del furgone si è immediatamente fermato per prestare soccorso. Appena qualche mese, più o meno sullo stesso punto, morì un vigilante sempre dopo essere stato investito da un veicolo.