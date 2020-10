Ancora un incidente sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani, dove tra gli svincoli di Pomigliano d’Arco e Somma Vesuviana un’automobile è andata a sbattere contro il guardrail per motivi ancora da accertare. Sul posto la polizia stradale e l’ambulanza del 118 per le prime cure al conducente. Per fortuna le sue ferite non sono gravi. Da chiarire la dinamica del sinistro per verificare se siano coinvolti anche altri veicoli che possano avere causato il sinistro. Il traffico sull’arteria è andato lungo in tilt. Le forze dell’ordine hanno infatti disposto il senso alternato in quel tratto, con la conseguenza di code importanti in entrambe le direzioni.