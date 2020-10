Sarebbe stato travolto da una ruota del tir che stava scaricando un uomo di 51 anni, originario di Napoli, trovato esanime questa mattina alle 8.30 in una rimessa per betoniere nella zona industriale di Botriolo, nel comune di Castelfranco Pian di Sco. L’allarme è scattato subito, sul posto è arrivata un’automedica del 118 per tentare di rianimare il 51enne, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Il corpo presentava gravi traumi che ne hanno determinato la morte. Sul posto i carabinieri e il servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro per far chiarezza sull’accaduto.