Ordinanza “anti Halloween” a Benevento. Il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella, ha varato una serie di misure restrittive in vigore su tutto il territorio comunale nei giorni 31 ottobre e prima novembre, in vista cioè della “festa popolare di Halloween”. L’ordinanza dispone il divieto di organizzare “manifestazioni o iniziative di qualsiasi tipologia riconducibili all’evento della festa cosiddetta di Halloween” o “di festeggiamenti pubblici”, sconsigliando “fortemente quelli privati”.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di “accedere, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali e ai pubblici secondo le usanze della festa di Halloween” e fa divieto agli operatori commerciali di “porre a disposizione del pubblico caramelle, dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d’uso per la festa”.