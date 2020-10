Effetto crisi economica da Covid, così il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, tranquillizza i cittadini: «Siamo in emergenza, i negozi chiudono, la gente non arriva a fine mese ed io non so fingere: pure se pagate in ritardo, non vi succede niente», dice in riferimento all’Imu la cui prima rata scade il 31 ottobre e dove ci sarebbe il rischio di mora per chi ritarda.

«Come è ben specificato nell’avviso che abbiamo mandato ai cittadini, qualora esso sia arrivato oltre la data di scadenza è ammesso il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento – dice ancora Capasso – Inoltre, vi dico una cosa che non dovrei dire. La dico lo stesso, se pagate in ritardo non succederà nulla».