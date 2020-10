Ci sono troppi contagiati, cosi’ il parroco annuncia che non celebrera’ la messa domenicale. E’ la decisione di Don Raffaele D’ Antuono, che guida la Parrocchia SS. Salvatore e Sant’Andrea Apostolo, ha assunto dopo avere constatato che molti suoi parrocchiani sono risultati positivi ai test del Coronavirus. Il Comune di Casola di Napoli, nell’ area vesuviana, conta meno di 4 mila abitanti e il sindaco, Costantino Peccerillo, e’ stato costretto a chiudere le scuole, prima dell’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a causa dei numerosi bambini contagiati dal Covid-19. Anche oggi il sindaco ha avvisato la popolazione che i numeri dei contagiati, in continuo aumento, sono arrivati a 72 in sole 24 ore. Ma ha anche rassicurato che ”la chiesa e’ stata sanificata”.

Il 2 novembre la messa sara’ trasmessa in diretta Facebook, e celebrata nel Cimitero alle 11 con la sola partecipazione degli amministratori cittadini, per fare sentire alla popolazione la vicinanza ai propri defunti.