“Una parziale chiusura sarebbe utile per allentare la presa sulla rete ospedaliera”. Lo ha detto Giuseppe Galano, direttore del 118 Napoli e coordinatore del soccorso regionale. “Riducendo i contagi – ha affermato – abbiamo la possibilita’ di resistere e lo possiamo fare se non ci contagiamo”: “Un lockdown ora servirebbe per non esuberare le forze residuali a livello sanitario – ha aggiunto – Dobbiamo fermare contagio per non mettere in ginocchio la rete ospedaliera”.

“Ci dobbiamo fermare un momento, non per forza di mesi – ha sottolineato – ma va fatta scelta di sopravvivenza, valutando di volta in volta opportunita’ e le varie situazioni”. “Sono convinto – ha concluso – che questa scelta non puo’ essere riservata alla singola Regione, ma decisa dal Governo centrale”.