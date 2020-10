Com’era gia’ accaduto nei primi mesi dell’anno, in occasione del lockdown, le dichiarazioni di Vincenzo De Luca durante le sue consuete dirette Facebook oltrepassano i confini nazionali e diventano materiale per la stampa internazionale. Dopo i tweet di Naomi Campbell pieni di like per i “lanciafiamme”, questa volta e’ l’Independent a non lasciarsi sfuggire le parole del ‘governatore’ della Campania su Halloween, festa pagana celtica riportata in auge negli Usa, definita una “stupida americanata” e un “monumento all’imbecillita’”.

Il quotidiano britannico online titola proprio sull’espressione di De Luca (“Huge stupid Americanism”) e sulla decisione del presidente della Regione Campania di imporre il coprifuoco in occasione della ricorrenza festeggiata ormai in molti Paesi del mondo. L’Independent ricorda che De Luca ha firmato per il coprifuoco alle 22 nel week end del 31 ottobre per evitare “un momento di idiozia” con “feste”, e come “a marzo aveva minacciato di inviare la polizia con il lanciafiamme per interrompere le feste degli studenti universitari mentre infuriava la pandemia”.