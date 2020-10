Aumento di contagiati da Covid-19: accertati altri 12 positivi su 52 tamponi praticati, di cui 11 sono asintomatici e uno ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Questa ulteriore impennata porta a 89 il numero complessivo dei contagiati in città. Intanto, ieri mattina, nell’aula consiliare, tutti i dipendenti comunali sono stati sottoposti a tampone molecolare su disposizione del primo cittadino Diplomatico. Intanto dall’ospedale un appello e una foto che fa subito il giro del web. “Siamo stanchi, rispettate le regole. Aiutateci a fermare questa pandemia». È lo scatto dei tre operatori del Covid Hospital Boscotrecase In questi giorni al Sant’Anna si stanno vivendo ore difficili.

I posti letto sono ormai terminati e il lavoro si sta rivelando sempre più improbo per medici, infermieri e l’intero staff di sicurezza del nosocomio. Così gli operatori hanno voluto lanciare un messaggio di rispetto alle regole per fronteggiare al meglio la seconda ondata.