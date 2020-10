Oggi in Campania 1981 contagi con circa cinquemila tamponi in meno rispetto a ieri. Nel Vesuviano i contagi del giorno sono 515, oltre un quarto di quelli totali. Segue l’elenco Comune per Comune.

Acerra 25

Afragola 10

Airola 6

Angri 9

Ariano Irpino 5

Arzano 7

Atripalda 5

Avellino 6

Aversa 40

Bacoli 9

Baronissi 3

Battipaglia 3

Bellona 3

Benevento 9

Boscoreale 5

Brusciano 7

Caivano 10

Campoli 4

Camposano 6

Cancello ed Arnone 2

Capodrise 9

Capua 4

Carife 7

Carinaro 6

Casagiove 7

Casal di Principe 18

Casalnuovo di Napoli 4

Casamarciano 4

Casamicciola Terme 4

Casandrino 6

Casapesenna 2

Caserta 31

Casoria 10

Castel San Giorgio 4

Castel Volturno 14

Castellammare di Stabia 43

Castello di Cisterna 5

Cava de Tirreni 16

Cellole 3

Cercola 16

Cervinara 5

Cervino 2

Cesa 10

Cicciano 15

Cimitile 10

Eboli 6

Ercolano 47

Fisciano 4

Forio 8

Francolise 3

Frattamaggiore 10

Frattaminore 2

Frigento 2

Frignano 4

Giugliano in Campania 28

Gragnano 20

Gricignano di Aversa 12

Grazzanise 4

Grumo Nevano 8

Guardia Lombardi 3

Ischia 6

Lusciano 4

Maddaloni 10

Maiori 3

Marano di Napoli 6

Marcianise 33

Mariglianella 3

Marigliano 14

Massa di Somma 3

Melito di Napoli 7

Mercato San Severino 2

Mirabella Eclano 2

Mondragone 3

Monteforte Irpino 3

Montella 4

Montoro 7

Mugnano 2

Mugnano di Napoli 8

Napoli 155

Nocera Inferiore 28

Nola 60

Oliveto Citra 2

Orta di Atella 17

Ottaviano 17

Pagani 16

Palma Campania 16

Pastorano 3

Poggiomarino 11

Pollena Trocchia 17

Pomigliano d’Arco 32

Pompei 4

Pontecagnano Faiano 4

Portici 2

Portico di Caserta 5

Pozzuoli 16

Procida 3

Qualiano 5

Quarto 4

Recale 3

Roccarainola 13

Salerno 23

San Cipriano d’Aversa 8

San Felice a Cancello 5

San Gennaro Vesuviano 6

San Giorgio a Cremano 22

San Giuseppe Vesuviano 17

San Marcellino 4

San Marco Evangelista 2

San Martino Valle Caudina 15

San Nicola la Strada 10

San Paolo Bel Sito 10

San Potito Ultra 4

San Prisco 2

San Valentino Torio 5

San Vitaliano 2

Santa Maria a Vico 10

Santa Maria Capua Vetere 10

Santa Maria la Carità 3

Sant’Anastasia 17

Sant’Antimo 10

Sant’Antonio Abate 2

Sant’Arpino 15

Sarno 4

Saviano 30

Scafati 12

Scala 3

Scisciano 5

Sessa Aurunca 7

Solofra 9

Somma Vesuviana 9

Sperone 6

Striano 6

Succivo 3

Terzigno 9

Teverola 9

Torre del Greco 23

Trentola-Ducenta 5

Tufino 2

Vairano Patenora 5

Vico Equense 9

Villa di Briano 5

Villa Literno 10

Villaricca 5

Volla 25