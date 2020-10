Insieme formavano una gang specializzata nei furti di scooter. Tanto che a settembre, nell’arco di meno di una settimana, avevano messo a segno due colpi in penisola sorrentina. Dopo le indagini, e’ scattato l’arresto. A finire in manette due persone, entrambe di Torre Annunziata: sono accusate di due furti aggravati di scooter, il primo avvenuto il 2 settembre a Piano di Sorrento, il secondo l’8 a Meta. Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautela emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, sono stati i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento.

“I due soggetti arrestati – scrive in una nota il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – si trovavano gia’ sottoposti agli arresti domiciliari per altro analogo furto di uno scooter di grossa cilindrata commesso nel settembre scorso a Pompei, presso il centro commerciale la Cartiera, per il quale erano stati arrestati nella flagranza di reato dai carabinieri di Pompei”