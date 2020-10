Due lutti nella casa di Casa di Riposo Pio XII di Portici, dove nei giorni scorsi c’era stata un focolaio di Coronavirus che aveva fatto registrare oltre cinquanta di contagi tra gli ospiti. A perdere la vita è stato uno dei ricoverati all’ospedale di Boscotrecase, le cui condizioni si sono aggravate improvvisamente dopo dieci giorni in ospedale dove non aveva avuto bisogno dell’aiuto dell’ossigeno.

Invece si è spenta all’interno della Rsa una 95enne le cui condizioni dovute al Covid erano considerate buone e per cui non era stato nemmeno disposto il ricovero. In questo caso, soprattutto, è stata probabilmente l’età a dare il colpo di grazia. Nella struttura, dopo i tamponi, i positivi erano stati attentamente separati dai negativi.