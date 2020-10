Focolaio nella casa di riposo a Saviano: i positivi ricoverati nei Covid Center

Coronavirus, focolaio alla Casa di riposo “San Giovanni” di Saviano: tutto nasce da un ospite portato al pronto soccorso di Nola, al quale venne praticato il 17 settembre scorso l’esame sierologico e poi il tampone, risultati positivi al Covid-19. A Napoli città convocata ieri una riunione per eseguire i test di massa, ma controlli rafforzati sono previsti già da mesi per accedere in queste strutture come negli ospedali. Il protocollo del 16 maggio stabilisce le misure organizzative: i degenti devono sempre indossare la mascherina e misurare la temperatura almeno una volta al giorno. Chi ha la febbre, viene sottoposto a tampone rapido e tenuto in isolamento: se il risultato è positivo viene trasferito in un Covid-Center, se il verdetto è negativo accompagnato in un altro presidio specializzato Covid-Free.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE