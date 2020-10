Fiat 500X rubata a Pompei: i due ladri trovati ed arrestati dopo 9 mesi

Gli agenti del Commissariato di Pompei hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura nei confronti di D.C. 36enne di Torre Annunziata e G.T. 53enne di Torre del Greco, entrambi con precedenti di polizia, in quanto gravemente indiziati di furto. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. di Salerno, è frutto dell’attività svolta dalla squadra investigativa del Commissariato di Pompei e coordinata dalla Procura di Salerno, condotta a seguito del furto di un’autovettura FIAT 500 X avvenuto in Pontecagnano il 28 gennaio dell’anno scorso e poi rinvenuta in Pompei alla Via Sant’ Abbondio. In particolare, gli investigatori del Commissariato di Pompei hanno svolto un’attività d’indagine, sia di iniziativa che su delega della Procura di Salerno, acquisendo tabulati telefonici e visionando diverse immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, riuscendo in tal modo ad acquisire indizi di colpevolezza a carico degli odierni arrestati che, per il loro vissuto criminale, sono già noti al personale operante. I due uomini sono stati accompagnati presso le rispettive residenze dove dovranno rimanere ristretti a disposizione del Gip di Salerno.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE