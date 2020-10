Patente ritirata e 532 euro di multa per eccesso di velocita’ al vicepresidente del Napoli, Edoardo de Laurentiis, figlio del patron Aurelio. Lo riferiscono oggi Il Mattino e l’edizione partenopea di Repubblica. De Laurentiis jr e’ stato fermato dalla polizia municipale sabato scorso in via Coroglio, a Napoli, dove e’ in vigore il limite a 30 chilometri orari.

L’autovelox ha segnalato che la Volvo del vicepresidente del Napoli sfrecciava a 80 chilometri all’ora. Il numero due del club azzurro rischia ora la sospensione della patente da uno a tre mesi.