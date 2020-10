Domani chiusi gli uffici comunali siti in piazza Pace e in via Le Corbusier – Piano Napoli Villa Regina, per sanificazione ed areazione dei locali. Lo ha disposto il sindaco Antonio Diplomatico dopo che oggi sono stati accertati alcuni casi di positività al Covid-19 di dipendenti comunali.

Per i servizi essenziali è possibile contattare il numero di emergenza 0818574282 oppure inviare una pec a protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it. Si informa, inoltre, che domani il cimitero comunale sarà regolarmente aperto e si svolgerà normalmente il mercato settimanale.