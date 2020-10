Sono 52 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania a fronte di 99 posti disponibili. Sono occupati 521 posti di degenza su 663 disponibili. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione Campania, precisando che “come programmato, a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessita’, quelli della “Fase C” che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva”. Oggi il numero di positivi in Campania e’ 544, il dato regionale piu’ alto d’Italia.