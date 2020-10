Le immagini di una tac mostrano i polmoni devastati dalla malattia di un uomo di 37 anni ricoverato al Cotugno. Le propone su Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca, accostandole subito dopo a quella di una festa in riva al mare. “Girate non un anno fa – spiega – ma domenica scorsa a Bagnoli, con centinaia di ragazzi senza mascherina che in questa situazione drammatica si permettono di festeggiare senza alcuna protezione.

Irresponsabilita’ totale, la stessa della movida o che si vede davanti alle scuole in entrata e uscita. Sono queste le situazioni che hanno portato a una diffusione cosi’ grave del contagio e che ci obbligano a prendere oggi, subito, decisioni gravi”, dice il governatore. Il suo intervento di oggi su Fb ha raggiunto oltre un milione e 900mila visualizzazioni.