“Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedra’ ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere”. Cosi’ il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. “Non voglio vedere la fila dei camion con le bare”, ha aggiunto. “L’unico obiettivo deve essere salvare la vita delle famiglie, tutto il resto ora non conta nulla”.

“Oggi siamo ancora in tempo, non siamo alla tragedia, ma siamo a un passo dalla tragedia. Non voglio avere qui i camion militari che portano centinaia di bare di persone decedute”, ha detto ancora De Luca.