Da domani è consentita l’attività in presenza negli asili e negli asili nido in Campania. E’ quanto si legge in un’integrazione dell’ordinanza numero 79 firmata ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“A integrazione dell’ordinanza numero 79 su richiesta dei sindaci pervenuta all’Unità di Crisi attraverso l’Anci, e nelle more di specifici congedi parentali per i genitori, da domani è consentita, anche in presenza, l’attività delle scuole dell’infanzia: nidi, asili, con bambini di età compresa nella fascia della fascia 0-6 anni”.