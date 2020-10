“Pur essendo onorato di tanta attenzione e considerazione come possibile guida di una citta’ che amo profondamente, per non alimentare ulteriori retroscena intendo sottolineare di non essere interessato a candidarmi come sindaco di Napoli”. Lo dice, in una nota, Danilo Iervolino, presidente dell’Universita’ Telematica Pegaso, in relazione, afferma, “al totonomi per la candidatura a sindaco”. Nativo di Napoli, ma da sempre vissuto a Palma Campania, Iervolino tende a dire “no” alla candidatura offerta.

“Impegnarmi nel mio lavoro – aggiunge – e’ il migliore contributo che possa offrire alla mia terra. Ho fatto della formazione la mia missione e in questo settore desidero continuare il mio impegno per i giovani sia in Italia che all’estero”.