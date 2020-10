Ha varcato il confine della sua provincia per cercare funghi in un bosco alla periferia di Pago del Vallo di Lauro, ma ha dovuto far ritorno a casa senza funghi e con una sanzione cospicua. Un 65enne di Boscoreale, in provincia di Napoli, e’ stato fermato dagli agenti del commissariato di Lauro che avevano notato un’auto parcheggiata in un fondo agricolo privato. Gli agenti hanno perlustrato la zona e hanno trovato il 65enne intento a cercare miceti.

L’uomo non ha negato la circostanza, ha fornito i suoi documenti e gli agenti gli hanno contestato l’allontanamento dalla sua provincia di residenza, vietato dall’ordinanza regionale nell’ambito delle misure per il contenimento del contagio da Vovid-19. Per il 65enne e’ scatta la multa da 400 euro.