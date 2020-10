Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono, secondo il bollettino dell’Unita’ di crisi della Regione, 3.669 rispetto ai 3.186 di ieri. Aumentano anche i tamponi effettuati: 20.860 a fronte dei precedenti 18.656. I sintomatici sono 465, gli asintomatici 3.477. I deceduti sono 14 (tra il 26 ed il 30 ottobre) per un totale di 673. I guariti 275 (il totale e’ di 11.337). Il totale dei positivi in Campania e’ di 55.470 su un complessivo di 958.834. Il report dei posti letto Covid evidenzia che in terapia intensiva sono occupati 168 posti sui 227 attivabili mentre per quanto riguarda quelli di degenza ne sono occupati 1.403 sui 1.500 attivabili.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.669

di cui:

Asintomatici: 3.477

Sintomatici: 192

Tamponi del giorno: 20.860

Totale positivi: 55.740

Totale tamponi: 958.834

​Deceduti: 14 (*)

Totale deceduti: 673

Guariti: 275

Totale guariti: 11.337

* Deceduti tra il 26 e il 30 ottobre

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 168

Posti letto di degenza attivabili: 1.500

Posti letto di degenza occupati: 1.403