Risale il contagio da Coronavirus in Campania. Dopo la flessione di ieri, il Covid mette a segno un altro record raggiungendo il picco dall’inizio dell’epidemia: ci sono 1.593 nuovi positivi su 12.695 tamponi effettuati, 217 in più di ieri con 1.561 tamponi in meno effettuati. Di questi 1.593 nuovi contagiati, però, 1.514 sono asintomatici e solo 79 presentano sintomi. Per comprendere la gravità di questa seconda ondata: nel primi 19 giorni di ottobre sono stati registrati 14.671 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.593

di cui:

– Sintomatici: 79

– Asintomatici: 1.514

Tamponi del giorno: 12.695

Totale positivi: 27.412

Totale tamponi: 778.882

​Deceduti del giorno: 21 (*)

Totale deceduti: 522

Guariti del giorno: 123

Totale guariti: 8.576

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 113

Posti letto di terapia intensiva occupati: 85

Posti letto di degenza complessivi: 925​

Posti letto di degenza occupati: 884

​​

(*) Deceduti tra il 1° e il 17 ottobre, ma registrati ieri