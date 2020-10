Oggi in Campania nuovo record di casi in un giorno di Coronavirus: sono 2590. Nei Paesi Vesuviani si tocca invece quota 713, anche questa una cifra da record per il territorio. Segue l’elenco di nuovi contagi per i singoli comuni.

Acerra 27

Afragola 18

Agerola 4

Angri 13

Arzano 7

Avella 8

Avellino 11

Aversa 30

Baiano 12

Baronissi 5

Battipaglia 27

Benevento 16

Boscoreale 15

Boscotrecase 5

Bracigliano 2

Brusciano 8

Bucciano 2

Caiavano 19

Calvi Risorta 5

Calvizzano 9

Capua 3

Carbonara di Nola 1

Cardito 6

Carinaro 4

Carinola 3

Casagiove 5

Casal di Principe 14

Casalnuovo di Napoli 15

Casaluce 7

Casandrino 6

Casapesenna 4

Casapulla 3

Caserta 53

Casola di Napoli 11

Casoria 34

Castel Volturno 10

Castellammare di Stabia 66

Cava de Tirreni 14

Cercola 16

Cicciano 4

Circello 11

Crispano 12

Ercolano 50

Fisciano 6

Frattamaggiore 10

Frattaminore 7

Giffoni Sei Casali 7

Giugliano in Campania 122

Gragnano 17

Gricignano di Aversa 11

Grumo Nevano 7

Ischia 2

Lago Ameno 2

Lauro 3

Lettere 5

Lusciano 10

Macerata Campania 6

Maddaloni 12

Maiori 26

Marano di Napoli 19

Marcianise 18

Mariglianella 4

Marigliano 41

Massa di Somma 3

Melito di Napoli 36

Mercogliano 3

Monte di Procida 3

Montecorvino Rovella 5

Montesarchio 6

Mugnano di Napoli 21

Napoli 497

Nocera Inferiore 8

Nocera Superiore 6

Nola 23

Orta di Atella 17

Ottaviano 16

Pagani 16

Palma Campania 9

Parete 8

Piano di Sorrento 4

Piedimonte Matese 4

Poggiomarino 15

Polla 3

Pollena Trocchia 22

Pomigliano d’Arco 25

Pompei 11

Pontecagnano 5

Pontecagnano Faiano 9

Portici 69

Pozzuoli 44

Procida 5

Quadrelle 5

Qualiano 16

Quarto 17

Quindici 6

Salerno 15

San Cipriano d’Aversa 4

San Felice a Cancello 3

San Gennaro Vesuviano 9

San Giorgio a Cremano 53

San Giuseppe Vesuviano 10

San Marcellino 7

San Nicola la Strada 6

San Paolo Bel Sito 3

San Sebastiano al Vesuvio 14

San Vitaliano 3

San Valentino Torio 2

Santa Maria a Vico 5

Santa Maria Capua Vetere 3

Santa Maria la Carità 8

Sant’Agata De’ Goti 5

Sant’Anastasia 10

Sant’Angelo a Cupolo 5

Sant’Antimo 32

Sant’Antonio Abate 13

Sant’Arpino 9

Sant’Egidio del Monte Albino 4

Sarno 8

Scafati 16

Somma Vesuviana 39

Sorrento 3

Striano 4

Succivo 8

Terzigno 9

Torre Annunziata 25

Torre del Greco 27

Trecase 8

Trentola Ducenta 21

Villaricca 28

Volla 25