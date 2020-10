Superano quota 500 i contagi del giorno nei Paesi Vesuviani. Sono 502 per la precisione di un totale in tutta la Campania di 1593. Un terzo dei casi sono quindi nelle cittadine sotto al vulcano dove c’è un vero e proprio boom. In basso l’elenco dei comuni.

Acerra 21

Afragola 18

Angri 7

Arzano 16

Atripalda 6

Avellino 7

Aversa 7

Bacoli 8

Baronissi 3

Battipaglia 6

Benevento 10

Boscoreale 5

Boscotrecase 7

Brusciano 11

Caivano 13

Casal di Principe 2

Casalnuovo di Napoli 7

Casavatore 2

Caserta 12

Casoria 26

Castellammare di Stabia 25

Cava de Tirreni 6

Cercola 10

Cicciano 6

Cimitile 4

Eboli 4

Ercolano 32

Fisciano 2

Frattamaggiore 11

Frattaminore 13

Giugliano in Campania 43

Gragnano 7

Grottaminarda 3

Grumo Nevano 10

Ischia 2

Maddaloni 6

Marano di Napoli 23

Marcianise 12

Mariglianella 5

Marigliano 22

Massa di Somma 4

Melito di Napoli 17

Mercato San Severino 3

Mugnano di Napoli 5

Napoli 100

Nocera Inferiore 3

Nocera Superiore 1

Nola 58

Ottaviano 5

Pagani 7

Pellezzano 9

Poggiomarino 9

Pollena Trocchia 12

Pomigliano d’Arco 16

Pompei 6

Portici 34

Pozzuoli 36

Procida 2

Qualiano 4

Quarto 16

Roccarainola 3

Salerno 18

San Felice a Cancello 3

San Gennaro Vesuviano 11

San Giorgio a Cremano 18

San Giuseppe Vesuviano 7

San Paolo Bel Sito 6

San Sebastiano al Vesuvio 10

San Vitaliano 15

Sant’Anastasia 13

Sant’Antimo 10

Sant’Antonio Abate 5

Sarno 3

Saviano 16

Scafati 22

Scisciano 2

Somma Vesuviana 29

Sorrento 11

Striano 5

Terzigno 7

Teverola 4

Torre Annunziata 8

Torre del Greco 22

Trecase 4

Vico Equense 16

Villaricca 18

Visciano 1

Volla 17