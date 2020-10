Sono 214 i nuovi contagi di oggi da Coronavirus nei Paesi Vesuviani. Cala la percentuale rispetto a ieri, quando nella zona furono un terzo di quelli totali in Campania. Oggi si è invece sotto il 20% visto che tutta la regione ha fatto registrare in giornata 1312 altri casi. Segue l’elenco Comune per Comune.

Acerra 15

Afragola 22

Angri 2

Arzano 57

Aversa 7

Bacoli 2

Baronissi 1

Battipaglia 7

Boscoreale 3

Boscotrecase 1

Brusciano 1

Caianello 7

Aversa 8

Calvizzano 4

Casagiove 7

Casal di Principe 6

Casalnuovo di Napoli 9

Casaluce 3

Casandrino 7

Casapesenna 6

Casavatore 4

Caserta 20

Casoria 13

Castel San Giorgio 7

Castel Volturno 7

Castellammare di Stabia 13

Cava de Tirreni 12

Cercola 4

Cervinara 10

Cicciano 2

Contursi Terme 7

Eboli 7

Ercolano 15

Fisciano 4

Frattamaggiore 12

Frattaminore 4

Giugliano in Campania 26

Lauro 2

Macerata Campania 4

Maddaloni 11

Marano di Napoli 15

Marcianise 15

Mariglianella 1

Marigliano 3

Melito di Napoli 11

Meta di Sorrento 4

Mignano Monte Lungo 5

Mugnano di Napoli 9

Napoli 142

Nocera Inferiore 22

Nocera Superiore 1

Nola 9

Ottaviano 12

Pagani 4

Palma Campania 11

Pellezzano 3

Poggiomarino 1

Pollena Trocchia 9

Pomigliano D’arco 5

Portici 26

Pozzuoli 23

Quarto 12

Recale 3

Rocca d’Evandro 5

Roccamonfina 8

Roccarainola 3

Salerno 21

San Felice a Cancello 14

San Gennaro Vesuviano 3

San Giorgio a Cremano 11

San Giuseppe Vesuviano 6

San Marcellino 3

San Marzano sul Sarno 4

San Nicola la Strada 4

San Sebastiano al Vesuvio 1

San Valentino Torio 1

San Vitaliano 3

Santa Maria a Vico 7

Santa Maria Capua Vetere 3

Sant’Anastasia 4

Sant’Antimo 10

Sapri 4

Sarno 3

Saviano 8

Scafati 13

Somma Vesuviana 5

Striano 4

Succivo 4

Teano 9

Terzigno 7

Torre Annunziata 3

Torre del Greco 5

Vico Equense 4

Villaricca 10

Visciano 1

Volla 15