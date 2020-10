Sono tutti occupati i posti letto per le degenze ordinarie nei due covid center della Asl Napoli 1 centro: sono, nello specifico, 24 i ricoverati nell’Ospedale del Mare; 40 i pazienti al Loreto Mare. Nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale del mare, e’ ricoverato 1 solo paziente, a fronte dei 6 posti letto disponibili. Per la subintensiva, 3 ricoverati a fronte di 6 posti letto. Al Loreto mare, inoltre, sono 10 i pazienti ricoverati in terapia subintensiva. Sul versante del tracciamento dei contatti degli studenti Erasmus risultati positivi – nei giorni scorsi a Napoli – al Covid, sono stati individuati 10 contagiati, dopo essere stati sottoposti a tampone. I 10 pazienti positivi sono tutti asintomatici. Prosegue, intanto, l’indagine epidemiologica con l’approfondimento dei contatti stretti.