Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania, dove però resta costante l’aumento dei pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid. Sono 85 i posti letto di terapia intensiva attualmente occupati, 6 in meno rispetto al dato fornito ieri dall’Unità di crisi della Regione Campania. Sono complessivamente 227 i posti letto di terapia intensiva attivi su base regionale.

I posti letto di degenza occupati sono invece 996, con un aumento di 50 unità rispetto a ieri. I posti letto di degenza complessivi su base regionale sono 1.100.