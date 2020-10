Otto contagiati nell’ospedale di Ariano Irpino. A comunicarlo è l’Asl di Avellino. A seguito dello screening periodico tramite tampone naso-faringeo effettuato sul personale sanitario “Frangipane” di Ariano Irpino, sono risultati positivi al Covid-19 un medico, sei infermieri e un OSS in servizio presso il presidio ospedaliero. A cui si aggiungono quattro pazienti, di cui uno deceduto. I pazienti risultati positivi al Covid-19 sono stati dimessi a domicilio, in isolamento, e presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione.

Già nella giornata di ieri sono stati sottoposti a nuovo screening i Reparti interessati da casi di positività, mentre oggi si sta procedendo con l’esecuzione del tampone naso-faringeo anche al personale sanitario impiegato in tutto il resto dell’ospedale, al personale amministrativo, agli operatori di ditte esterne che prestano servizio nel presidio e ai degenti.