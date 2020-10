«La situazione epidemiologica, come noto a tutti, sta peggiorando, in Italia e, in particolare, in Campania. Pertanto, per tutelare la salute dei nostri figli, è fondamentale rispettare poche e semplici regole: il genitore che accompagna il proprio figlio a scuola deve utilizzare la mascherina; il genitore deve limitarsi ad accompagnare il proprio figlio e non può e non deve sostare più del tempo necessario fuori all’istituto scolastico; il genitore non può intrattenersi con altri genitori fuori all’istituto, creando assembramenti; alla fine dell’orario scolastico i genitori in attesa dei propri figli devono rispettare il distanziamento e stare in attesa per il tempo strettamente necessario. Comunico che da domani effettuerò con la polizia municipale i dovuti controlli all’esterno degli istituti scolastici». A dirlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Vi ricordo che il rispetto di poche regole è fondamentale per preservare la salute dei nostri figli!!! Il buon senso ed il rispetto delle regole sono una garanzia per la salute dei nostri cari e soprattutto dei nostri figli. Sarebbe da irresponsabili creare condizioni che possano causare danni alla salute dei nostri figli, sol perché non si ha il buon senso di rispettare poche e semplici regole».