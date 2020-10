Covid, assalto al Cotugno, file di ambulanze con pazienti. Non ci sono più posti letto

Momenti di tensione davanti al pronto soccorso dell’Ospedale Cotugno di Napoli. Le ambulanze, con a bordo pazienti covid positivi, sono rimaste in fila per lungo tempo, a causa del numero di posti letto già occupati. La situazione, fanno sapere i vertici del centro di riferimento regionale per le malattie infettive, ora è tenuta sotto controllo. Sono stati, infatti, convertiti in posti letti destinati ad altri covid positivi ulteriori 8 posti di terapia intensiva. Anche su altri ospedali oggi si è registrata la pressione di arrivi di ambulanze presso i nosocomi.

