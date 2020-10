Cresce ancora in maniera esponenziale il numero dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco (Napoli). Nelle ultime 24 ore i nuovi casi segnalati al Centro operativo comunale dall’Asl Napoli 3 Sud e dall’unita’ di crisi regionale relativi alla serata di ieri sono stati ben tredici. Il sindaco della citta’ Vesuviana Giovanni Palomba in una nota informa che si tratta di tutti soggetti ”senza sintomatologia”, posti dunque in isolamento domiciliare.

Con i tredici nuovi casi, attualmente a Torre del Greco risultano esserci 91 persone contagiate, sei delle quali ospedalizzate.