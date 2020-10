Salgono a 232 i contagi da coronavirus nel Sannio, due in piu’ di ieri, con un decesso all’ospedale “San Pio” di Benevento: si tratta di un ottantenne della provincia di Napoli. E’ la quinta vittima del coronavirus per effetto della seconda ondata della pandemia. E proprio in seguito all’aumento dei contagi il prefetto di Benevento Cappetta ha riunito nuovamente in videoconferenza il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare l’andamento epidemiologico da coronavirus sul territorio.

Al termine dell’incontro il prefetto ha disposto l’invio di una nota alla Asl e agli Ambiti Territoriali perche’ siano intensificate le necessarie verifiche nelle case di riposo autorizzate in merito all’osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento del propagarsi del Covid-19, considerata la estrema vulnerabilita’ degli ospiti e l’esposizione degli operatori, invitando i responsabili a prendere i necessari contatti con la competente Azienda sanitaria per la programmazione del monitoraggio e per il necessario supporto tecnico.