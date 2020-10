«Registriamo tre nuovi casi di positività al Covid19. Due pazienti sono attualmente ospedalizzati ed uno, come riferitomi, necessita di supporto respiratorio. A loro, in particolare, la mia vicinanza». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che traccia un quadro sullo scenario Covid in città: «Vi chiedo, come sempre, prudenza, attenzione, serietà: evitare ciò che è evitabile, ciò che non è necessario o indispensabile. Indossare le mascherine anche all’aperto ed, ancor di più, al chiuso».