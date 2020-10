Oggi in Campania 662 nuovi contagi di cui nei Paesi Vesuviani ne sono stati rilevati 110, dunque molti di meno rispetto a ieri quando nella sola zona sotto al vulcano sono stati registrati quasi duecento caso. In basso l’elenco comune per comune dei positivi di oggi.

Napoli 35

Scafati 16

Cercola 12

Sarno 9

Pagani 8

Pomigliano d’Arco 6

San Giorgio a Cremano 6

San Giuseppe Vesuviano 5

Acerra 5

Ercolano 5

Pompei 4

Cicciano 4

Nola 4

Castellamare di Stabia 4

Massa di Somma 4

Baiano 4

Ottaviano 3

Pollena Trocchia 3

Volla 3

Casola di Napoli 3

Afragola 3

Nocera Inferiore 3

Portici 3

Somma Vesuviana 2

Marigliano 2

Trecase 2

Casalnuovo 2

Torre Annunziata 2

Torre del Greco 2

San Valentino Torio 2

Sant’Antonio Abate 2

Infine un contagio a Terzigno, Palma Campania, Poggiomarino San Gennaro Vesuviano, Sant’Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Avella, Gragnano, Santa Maria la Carità, Castello di Cisterna, San Marzano sul Sarno, Meta di Sorrento, Angri, Casoria.