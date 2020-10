Oggi 757 contagi in un giorno in Campania. Il Coronavirus dilaga e nel Vesuviano nelle ultime 24 ore nei Paesi Vesuviani si contano ben 102 nuovi positivi. In basso l’elenco per ogni residenza dei casi rilevati dalla Regione.

Napoli 219

Mirabella Eclano 34

Casoria 19

Acerra 19

Afragola 18

Marano Di Napoli 16

Giugliano In Campania 16

Casalnuovo Di Napoli 15

Saviano 15

Villa Literno 15

Arzano 13

San Cipriano D’aversa 13

Scafati 13

Portici 12

Salerno 12

Melito Di Napoli 11

Pozzuoli 11

Cardito 10

Frattamaggiore 9

San Giuseppe Vesuviano 8

Villaricca 8

Caserta 8

Bonito 8

Caivano 7

Casal Di Principe 7

Quarto 6

Guardia Sanframondi 6

Nocera Inferiore 5

Benevento 5

Pagani 5

Sant’antimo 5

Castel Morrone 5

Casavatore 5

Crispano 5

Marcianise 5

Nola 4

Villa Di Briano 4

Sant’arpino 4

Orta Di Atella 4

San Valentino Torio 4

Baronissi 3

Ottaviano 3

Camposano 3

Mercato San Severino 3

Aversa 3

Santa Maria Capua Vetere 3

Mugnano Di Napoli 3

Nigeria 3

Angri 3

Casandrino 3

Trentola Ducenta 3

Battipaglia 3

Castelvenere 3

Mondragone 3

Marigliano 2

Torre Del Greco 2

Pollena Trocchia 2

Volla 2

Calvi Risorta 2

Sant’egidio Monte Albino 2

Forio 2

Sant’antonio Abate 2

Castel Volturno 2

Parete 2

Pignataro Maggiore 2

San Felice A Cancello 2

San Marco Evangelista 2

Casaluce 2

Cancello E Arnone 2

Frignano 2

Maddaloni 2

San Prisco 2

Avellino 2

Macerata Campania 2

Monte Di Procida 2

Castellammare Di Stabia 1

Pompei 1

Massa Di Somma 1

Marino 1

Reggio Calabria 1

Moiano 1

San Giorgio A Cremano 1

Mariglianella 1

San Gennaro Vesuviano 1

Boscoreale 1

Roccarainola 1

Palma Campania 1

San Nicola La Strada 1

La Spezia 1

Gioia Sannitica 1

Piana Di Monte Verna 1

Qualiano 1

Campagna 1

Castel San Lorenzo 1

Fisciano 1

Torre Annunziata 1

Baiano 1

Mercogliano 1

Castello Di Cisterna 1

Frattaminore 1

San Vitaliano 1

Cuba 1

Barano D’ischia 1

Sarno 1

Bacoli 1

Carinola 1

Modrangone 1

Montesarchio 1

Maratea 1

Grumo Nevano 1

Ercolano 1

Casamicciola Terme 1

Calvizzano 1

Gricignano Di Aversa 1

Giffoni Valle Piana 1

San Cipriano Picentino 1

Eboli 1

Frigento 1

San’angelo All’esca 1

Venticano 1

Ariano Irpino 1

Paduli 1

Somma Vesuviana 1

Cellole 1

Teverola 1

Casapesenna 1

Recale 1

