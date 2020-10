Covid: 13 casi a Scafati, 8 a Sarno, 6 a Terzigno, 5 a Palma e 4 San Gennaro L’ELENCO

I 390 contagi in un solo giorno in Campania, fanno aumentare anche i casi di Coronavirus nel Vesuviano, dove in totale nelle ultime 24 ore sono stati accertati 99 positivi. Ecco la divisione per Comuni. Napoli 165, Scafati 13, Nocera Inferiore 10, Sarno 8, Marigliano 8, Terzigno 6, Baiano 6, Castellammare di Stabia 6, Palma Campania 5, San Giorgio a Cremano 5, Casoria 5, Casalnuovo 5, San Gennaro Vesuviano 4, Acerra 4, Portici 3, Nola 3, Ercolano 3, Brusciano 3, San Giuseppe Vesuviano 2, Cimitile 2, Torre del Greco 1, Pollena Trocchia 1, Santa Maria la Carità 1, Cercola 1, Angri 1, Cava de’ Tirreni 1, Pompei 1, Carbonara di Nola 1, Nocera Superiore 1, Volla 1, Striano 1, Roccarainola 1, Gragnano 1, Camposano 1, Cicciano 1, Sant’Anastasia 1, Saviano 1, Pimonte 1.

