Tre morti con Coronavirus in un giorno. Così il sindaco di Lauro ha deciso il semi-lockdown per evitare altri contagi. A Lauro, il sindaco Antonio Bossone, che nella primavera scorsa dopo la scoperta di un focolaio aveva adottato restrizioni severissime, ha pronta l’ordinanza che dovrebbe limitare gli orari dei negozi e impone la chiusura delle scuole. E sembrerebbe si stia anche pensando di non lasciare entrare chi non è residente al fine di limitare i casi.

Sempre in Irpinia fino a mercoledì lezioni in presenza sospese a Grottaminarda e a Caposele. Riapre la scuola dell’infanzia di Forino, ma niente lezioni a Baiano, Venticano e Villamaina. A Lauro, il sindaco Antonio Bossone, che nella primavera scorsa dopo la scoperta di un focolaio aveva adottato restrizioni severissime, ha pronta l’ordinanza che dovrebbe limitare gli orari dei negozi e impone la chiusura delle scuole.