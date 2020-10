“In queste ore – rende noto il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico – e’ pervenuta comunicazione dell’esito di altri 60 tamponi somministrati a cittadini boschesi. Sono guariti in 6, mentre si registrano ulteriori 16 positivi, che fanno crescere a 99 i contagiati”. “Sono molto preoccupato da questa ulteriore impennata di contagi – ha dichiarato Diplomatico – raccomando la massima attenzione e l’uso continuo della mascherina che resta un presidio importante a difesa del virus”.

“Invito tutta la cittadinanza ad avere un comportamento responsabile e di evitare assembramenti in qualunque luogo pubblico, al chiuso o all’aperto. A tutela del personale e dei cittadini che vengono al Comune per i piu’ svariati motivi, ieri abbiamo sottoposto tutti i dipendenti a tamponi molecolari e siamo in attesa di ricevere i risultati complessivi dell’indagine”