«Mi hanno appena comunicato il decesso per Covid di una nostra concittadina di 72 anni, ospedalizzata a Nola. Alla sua famiglia esprimo vicinanza per il grande dolore». Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: «Molti a lamentarsi per le chiusure, per le restrizioni, per i divieti, per gli obblighi imposti. Poi, ti viene meno una persona cara, ti viene a mancare un affetto».

E ancora: «Una carezza che tuo figlio non riceverà mai più da sua nonna, un bacio, una parola di affetto, di amore. Ti mancherà, per sempre, sentire una nonna che dice al tuo piccolo: ti amo, piccolo cucciolo di nonna. Solo allora si può comprendere quanto alto è il prezzo che pagheremo se non adotteremo ogni idonea misura, ogni precauzione».