“Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure piu’ stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi”. E’ quanto chiedono ambienti del Comitato Tecnico Scientifico al governo affinche’ si giunga a provvedimenti piu’ restrittivi in tempi rapidi che superino l’attuale Dpcm, anche in vista del week end. Tra le ipotesi, quella di un ‘coprifuoco’ e la Didattca a distanza almeno per le scuole superiori.