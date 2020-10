Sono 662 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 7.405 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 19.192, mentre sono 690.109 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza che resta 479. Sono 130 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 7.487.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 662

Tamponi del giorno: 7.405

Totale positivi: 19.192

Totale tamponi: 690.109

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 479

Guariti del giorno: 130

Totale guariti: 7.487

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 65

Posti letto di degenza complessivi: 820

Posti letto di degenza occupati: 684