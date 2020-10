Ci sono 3.103 casi di Covid-19 in Campania. È il numero piu’ alto di sempre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 17.735. Lo comunica l’unita’ di crisi della Campania, precisando che il dato dei positivi comprende lo screening fatto nel comune zona rossa di Arzano. Degli oltre 3.100 contagiati di oggi, 242 sono sintomatici e 2.861 asintomatici. Ci sono, inoltre, 20 morti, decessi avvenuti tra il 24 e il 28 ottobre, e 265 guariti. Dall’inizio dell’emergenza i casi di Covid sono stati 48.885 su 919.318, 644 i deceduti, 10.537 i guariti. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.297 ricoverati con sintomi, 79 in più di ieri, e 164 malati in terapia intensiva, 21 in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 10.272 a 10.537 con 265 negativizzati in 24 ore.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 3.103 (*)

di cui:

Asintomatici: 2.861

Sintomatici: 242

Tamponi del giorno: 17.735

Totale positivi: 48.885

Totale tamponi: 919.318

​Deceduti: 20 (**)

Totale deceduti: 644

Guariti: 265

Totale guariti: 10.537

* Il dato è comprensivo dello screening su Arzano

** Deceduti tra il 24 e il 28 ottobre