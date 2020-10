Dopo il record di ieri, il Covid fa registrare 1.312 nuovi positivi su 12.695 tamponi effettuati, 281 in meno di ieri ma con 2.490 tamponi in meno effettuati. Di questi 1.312 nuovi contagiati, però, 1.245 sono asintomatici e solo 67 presentano sintomi. Per comprendere la gravità di questa seconda ondata: nel primi 20 giorni di ottobre sono stati registrati 15.983 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.312

di cui:

– Sintomatici: 67

– Asintomatici: 1.245

Tamponi del giorno: 10.205

Totale positivi: 28.724

Totale tamponi: 789.087

​Deceduti del giorno: 12 (*)

Totale deceduti: 534

Guariti del giorno: 156

Totale guariti: 8.732

​Report posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 227​

Posti letto di terapia intensiva occupati: 91

Posti letto di degenza complessivi: 1100

Posti letto di degenza occupati: 946

​​

(*) Deceduti tra il 13 e il 19 ottobre, ma registrati ieri