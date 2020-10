E’ di 1.261 nuovi positivi, 3 morti e 148 guariti il bilancio odierno contenuto nel bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania. Dei 1.261 nuovi positivi, dato già anticipato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, 68 sono sintomatici e 1.193 sono asintomatici. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 23.033, mentre sono 737.227 i tamponi complessivamente esaminati (+14.222 rispetto a ieri). Sono 3 i nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza che sale a 499. Su tre due sono di Scafati, si tratta di una donna di 82 anni e di un uomo di 78. Sono infine 148 i nuovi guariti, per un totale di 8.180 guariti.

