Lutto a Marano per la morte del professor Castrese Castaldi (nella foto). Il docente, che aveva 66 anni ed era prossimo alla pensione, è deceduto per le complicanze del Coronavirus, da cui era affetto. Il professore, molto stimato ed amato da alunni e colleghi, aveva contratto l’infezione qualche tempo fa. Non si sa se avesse o meno patologie pregresse. Era ricoverato in una struttura sanitaria della provincia di Napoli.

Castaldi lascia una moglie ed una figlia.

I funerali si svolgeranno oggi a Villaricca, dove risiedeva, alle 15,30 presso la Parrocchia di San Pasquale Baylon. Lavorava da molti anni nella scuola elementare di via Labriola, nel centro della città, dove di recente è stato registrato anche un caso di positività tra gli alunni.